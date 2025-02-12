Игрок «Торпедо» Хосонов — об уходе из «Химок»: сменить команду было моим решением

Полузащитник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов высказался о своём уходе их «Химок», а также подвёл итог своим выступлениям в составе подмосковного клуба. Напомним, футболист перешёл в стан автозаводцев 10 января.

– Сменить команду было моим решением. Очень рад, что нахожусь в «Торпедо». Сделаю всё возможное, чтобы мы вышли в РПЛ. Коллектив шикарный, всё великолепно!

– Как можете оценить полтора года в «Химках»?

– Выходили в Премьер-Лигу, я достаточно неплохо там поиграл. Можно оценить на четвёрочку. Что получилось в РПЛ? Многое не получилось. Где-то недобрали очков, думаю, должны были быть чуть выше в таблице. Надеюсь, пацаны всё исправят и останутся в РПЛ, — приводит слова Хосонова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.