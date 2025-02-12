Полузащитник «Торпедо» Хосонов: в РПЛ играть легче, чем в Первой лиге

Полузащитник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов, первую часть нынешнего сезона выступавший в составе «Химок», сравнил футбол в РПЛ и Мелбет Первой лиге, а также назвал команды, которые напрямую выйдут в высший дивизион по итогам чемпионата.

– В РПЛ и Первой лиге разный футбол?

– Конечно, в Первой больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически. В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Нам с «Торпедо» надо выходить в Премьер-Лигу и закрепиться там надолго.

– Кто выйдет в РПЛ напрямую?

– «Торпедо» и «Балтика». Хотелось бы занять первое место, а не выходить через стыковые матчи, — приводит слова Хосонова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 встречу. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.