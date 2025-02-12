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«Монако» — «Бенфика»: после первого тайма счёт не открыт

«Монако» — «Бенфика»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «Монако» и «Бенфика». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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