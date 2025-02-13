«Барселона» интересуется защитником Уэсли, которого пытался купить «Зенит» — Конур

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к крайнему защитнику бразильского «Фламенго» Уэсли, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Фламенго» готов выслушать предложения от каталонцев в размере € 35-40 млн.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» пытался приобрести 21-летнего правого защитника. Позднее стало известно, что сине-бело-голубые отказались от идеи покупки игрока в зимнее трансферное окно и планируют вернуться к кандидатуре Уэсли летом.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.