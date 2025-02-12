«Селтик» — «Бавария»: Олисе открыл счёт на 45-й минуте
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. На момент написания новости счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45' 0:2 Кейн – 49' 1:2 Маэда – 79'
На 45-й минуте полузащитник «Баварии» Майкл Олисе открыл счёт в матче, сильным ударом вколотив мяч в ближнюю девятку.
Отметим, что шотландский «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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