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Журналист AS: Головину 28 лет, и кажется, что он так и не добился успеха за свою карьеру

Журналист AS: Головину 28 лет, и кажется, что он так и не добился успеха за свою карьеру
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Журналист издания AS Андрес Онрубия Рамос высказался о выступлении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Головину 28 лет, и кажется, что за всю свою карьеру он так и не добился успеха. Он полностью усвоил «синдром Аршавина» с тех пор, как перешёл в «Монако». У него очень качественная игра, но она прерывистая. И это не окупается в долгосрочной перспективе», — написал Рамос в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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