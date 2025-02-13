Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: если Тюкавин не станет лидером команды, ничего из «Динамо» не выйдет

Владислав Радимов: если Тюкавин не станет лидером команды, ничего из «Динамо» не выйдет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин должен стать лидером своего клуба и взять управление командой в свои руки.

«Мне от Тюкавина хотелось бы, чтобы он был лидером «Динамо». Он должен требовать от своих партнёров: «Ребят, во что мы играем?», «Почему мы можем вести 2:0 и отдать игру?» Должен быть лидер. Фомин на это не подходит, Лещук — тем более. Лунёв в воротах, кто‑то в поле должен быть. В поле я вижу только одну кандидатуру — это Тюкавин. Если он не возьмёт бразды правления в свои руки, пульт управления командой и не начнёт спрашивать с тех же иностранцев, ничего из «Динамо» не выйдет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Владислав Радимов назвал лучшие качества новичка «Зенита» Луиса Энрике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android