«Эвертон» — «Ливерпуль»: Салах вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 2:1 в пользу гостей.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11' 1:1 Мак Аллистер – 16' 1:2 Салах – 73' 2:2 Тарковски – 90+8'
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'
На 73-й минуте вингер Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.
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