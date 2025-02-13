«Эвертон» — «Ливерпуль»: Салах вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 2:1 в пользу гостей.

На 73-й минуте вингер Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.