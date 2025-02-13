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Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 12 февраля

Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 12 февраля
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В среду, 12 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 12 февраля:

«Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия) — 2:1;
«Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия) — 1:2;
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия) — 1:0;
«Монако» (Монако) — «Бенфика» (Португалия) — 0:1.

Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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