Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 12 февраля

В среду, 12 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 12 февраля:

«Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия) — 2:1;

«Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия) — 1:2;

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия) — 1:0;

«Монако» (Монако) — «Бенфика» (Португалия) — 0:1.

Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).