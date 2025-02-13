«Селтик» — «Бавария»: Кейн увеличил преимущество гостей на 49-й минуте

В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Баварии». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн удвоил преимущество гостей, с угла вратарской вогнав мяч в ближний угол ворот.

Отметим, что шотландский «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».