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«Ливерпуль» на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

«Ливерпуль» на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»
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Закончился перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'

На 11-й минуте нападающий «Эвертона» Бету открыл счёт в игре. На 16-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер забил ответный мяч. На 73-й минуте вингер Мохамед Салах вывел красных вперёд. На 90+8-й минуте капитан «ирисок» Джеймс Тарковски сделал счёт 2:2.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 59 очков после 24 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.

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