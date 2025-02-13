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«Ливерпуль» на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

Закончился перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 11-й минуте нападающий «Эвертона» Бету открыл счёт в игре. На 16-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер забил ответный мяч. На 73-й минуте вингер Мохамед Салах вывел красных вперёд. На 90+8-й минуте капитан «ирисок» Джеймс Тарковски сделал счёт 2:2.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 59 очков после 24 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.