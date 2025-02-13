«Монако» — «Бенфика»: Мусрати получил красную карточку на 52-й минуте

В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «Монако» и «Бенфика». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис открыл счёт. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Али Мусрати получил красную карточку.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».