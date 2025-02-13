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Экс-игрок «Зенита» Радимов: вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат

Экс-игрок «Зенита» Радимов: вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что московское «Динамо» никак не может завоевать трофей. Последний раз бело-голубые выигрывали высший дивизион страны в 1976 году, а Кубок — в 1995-м. Последний трофей клуба датируется 2016 годом, когда клуб стал победителем Первой лиги.

«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37 очков). Московское «Динамо» — четвёртое. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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