«Милан» неожиданно проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
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Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Фейеноорд» и «Милан». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Встречу обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Пайшао – 3'
Единственный гол в матче был забит уже на третьей минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао.
«Фейеноорд» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Милан» занял 13-е место. «Россонери» набрали 15 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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