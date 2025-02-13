«Милан» неожиданно проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Фейеноорд» и «Милан». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Встречу обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на третьей минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао.

«Фейеноорд» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Милан» занял 13-е место. «Россонери» набрали 15 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».