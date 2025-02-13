«Бавария» на выезде обыграла «Селтик» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

Уже на первой минуте Николас-Геррит Кюн отправил мяч в ворота мюнхенцев, но этот гол был отменён. Счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на 45-й минуте. На 49-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте Дайдзэн Маэда отыграл один мяч.

Отметим, что шотландский «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».