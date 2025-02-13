«Бенфика» с минимальным счётом обыграла «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). «Бенфика» победила «Монако» со счётом 1:0.

На 48-й минуте нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис открыл счёт. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Али Мусрати получил красную карточку.

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится во вторник, 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.