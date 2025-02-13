В дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» произошла драка, удалены Арне Слот и два футболиста
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Перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в ливерпульском дерби встречались «Эвертон» и «Ливерпуль», закончился дракой.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11' 1:1 Мак Аллистер – 16' 1:2 Салах – 73' 2:2 Тарковски – 90+8'
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'
Напомним, дерби завершилось вничью со счётом 2:2. На 90+8-й минуте капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски забил второй гол «ирисок», установив окончательный результат. После этого полузащитник «синих» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.
Фото: Скриншот из трансляции
По итогам потасовки главный тренер «красных» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.
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