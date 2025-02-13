В дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» произошла драка, удалены Арне Слот и два футболиста

Перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в ливерпульском дерби встречались «Эвертон» и «Ливерпуль», закончился дракой.

Напомним, дерби завершилось вничью со счётом 2:2. На 90+8-й минуте капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски забил второй гол «ирисок», установив окончательный результат. После этого полузащитник «синих» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам потасовки главный тренер «красных» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.

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