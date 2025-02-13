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Гасперини — о судействе в Лиге чемпионов: мы заразили этим и Европу, футбол загрязняется

Гасперини — о судействе в Лиге чемпионов: мы заразили этим и Европу, футбол загрязняется
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство после поражения в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Жутгла – 15'     1:1 Пашалич – 41'     2:1 Нильссон – 90+4'    

«Очевидно, мы заразили этим и Европу, но настоящая трагедия в том, что сам футбол загрязняется. Если послушать игроков и тренеров, у нас совсем другое представление о том, что считается фолом. Трагедия в том, что теперь все падают, чтобы что-то выпросить – заставить арбитра показать карточку или назначить пенальти.

Футбол теперь идёт в направлении, которое не имеет ничего общего с этим видом спорта. Мы должны принять это решение, но, честно говоря, я уже сам не понимаю правил, и мне это точно не нравится», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Ответный матч состоится 18 февраля.

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