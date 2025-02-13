Голевой пас Алексея Миранчука не помог «Атланте» победить «Цинциннати» в товарищеской игре

Завершился товарищеский матч, в котором «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с другим американским клубом — «Цинциннати» — со счётом 2:2.

В составе «пятиполосных» голами отметились парагвайский вингер Мигель Альмирон, а также грузин Саба Лобжанидзе. Кроме того, результативной передачей отметился российский атакующий хавбек Алексей Миранчук, вышедший на поле со скамейки запасных.

В следующей товарищеской встрече «Атланта» сыграет с «Далласом» из МЛС 15 февраля. Напомним, «Атланта» проиграла «Орландо Сити» по итогам 1/4 финала плей-офф МЛС сезона-2024. Новый сезон станет для россиянина первым полноценным в составе красно-чёрных. Футболист перебрался в США из итальянской «Аталанты» посреди минувшего сезона в летнее трансферное окно.

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