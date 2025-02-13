«Была большая провокация». Ван Дейк — о драке между игроками «Ливерпуля» и «Эвертона»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал драку после матча чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

После гола полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.

«Это была очень большая провокация со стороны одного конкретного игрока. Мы все это видели и отреагировали как команда, как могли. Вы знаете, что происходит в наши дни, это превращается в одну большую драку. Тогда не мне приходится с этим разбираться, а судье, и сегодня я не уверен, что он полностью контролировал ситуацию», — приводит слова ван Дейка BBC.

По итогам стычки главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.

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