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Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времён

Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времён
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесённого 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение 31-летней давности. Об этом сообщает портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'

По информации источника, Салах — первый игрок в истории английской Премьер-лиги, набравший 22 очка по системе «гол+пас» в выездных матчах одного сезона. Так, на счету египтянина 13 голов и девять результативных передач в 13 сыгранных встречах в рамках кампании-2024/2025.

Отмечается, что 32-летний звёздный египетский вингер побил рекорд экс-форварда «Арсенала» Энди Коула (21 очко), установленный в сезоне-1993/1994 во время выступления в составе «Ньюкасл Юнайтед».

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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