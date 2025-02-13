Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времён

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесённого 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение 31-летней давности. Об этом сообщает портал Squawka.
По информации источника, Салах — первый игрок в истории английской Премьер-лиги, набравший 22 очка по системе «гол+пас» в выездных матчах одного сезона. Так, на счету египтянина 13 голов и девять результативных передач в 13 сыгранных встречах в рамках кампании-2024/2025.
Отмечается, что 32-летний звёздный египетский вингер побил рекорд экс-форварда «Арсенала» Энди Коула (21 очко), установленный в сезоне-1993/1994 во время выступления в составе «Ньюкасл Юнайтед».
В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 19 результативными передачами.
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