Кейн — о матче с «Селтиком»: иногда нужно особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе в первой стыковой встрече Лиги чемпионов с «Селтиком» (2:1).

«Наше выступление было нормальным. Когда выигрываешь такой матч, всегда радуешься, потому что играть здесь непросто. Определённо, были моменты, в которых мы могли бы действовать лучше, и нам нужно улучшить игру к следующей неделе, но в целом мы забили в нужные моменты.

В конце они оказали на нас давление, и нам пришлось проявить стойкость, что мы и сделали. Мы знали, что атмосфера поможет им на старте встречи, и они чуть не забили уже на первой минуте. Нам нужно было сохранять терпение, так как мы понимали, что будем больше владеть мячом. Иногда требуется особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру», — приводит слова Кейна BBC.

Ответный матч состоится 18 февраля.