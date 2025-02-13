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Кейн — о матче с «Селтиком»: иногда нужно особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру

Кейн — о матче с «Селтиком»: иногда нужно особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе в первой стыковой встрече Лиги чемпионов с «Селтиком» (2:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45'     0:2 Кейн – 49'     1:2 Маэда – 79'    

«Наше выступление было нормальным. Когда выигрываешь такой матч, всегда радуешься, потому что играть здесь непросто. Определённо, были моменты, в которых мы могли бы действовать лучше, и нам нужно улучшить игру к следующей неделе, но в целом мы забили в нужные моменты.

В конце они оказали на нас давление, и нам пришлось проявить стойкость, что мы и сделали. Мы знали, что атмосфера поможет им на старте встречи, и они чуть не забили уже на первой минуте. Нам нужно было сохранять терпение, так как мы понимали, что будем больше владеть мячом. Иногда требуется особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру», — приводит слова Кейна BBC.

Ответный матч состоится 18 февраля.

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