Видеообзор дебютного матча Головина в плей-офф ЛЧ, в котором «Монако» уступил «Бенфике»

Выступающий в Лиге 1 «Монако» с минимальным счётом проиграл в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч в этой игре на 48-й минуте забил 26-летний греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. Кроме того, на 52-й минуте ливийский полузащитник «Монако» Али Мусрати был удалён с поля за две жёлтые карточки.

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36-летний ветеран чемпион мира аргентинский вингер Анхель Ди Мария в этой встрече вышел на замену на 67-й минуте, однако через 19 минут покинул поле из-за повреждения. Российский хавбек монегасков Александр Головин провёл на поле 68 минут.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится во вторник, 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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