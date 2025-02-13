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Монако — Бенфика — 0:1, видеообзор стыкового матча Лиги чемпионов, видео гола Павлидиса, как сыграл Головин, 12 февраля 2025

Видеообзор дебютного матча Головина в плей-офф ЛЧ, в котором «Монако» уступил «Бенфике»
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Выступающий в Лиге 1 «Монако» с минимальным счётом проиграл в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

Единственный мяч в этой игре на 48-й минуте забил 26-летний греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. Кроме того, на 52-й минуте ливийский полузащитник «Монако» Али Мусрати был удалён с поля за две жёлтые карточки.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

36-летний ветеран чемпион мира аргентинский вингер Анхель Ди Мария в этой встрече вышел на замену на 67-й минуте, однако через 19 минут покинул поле из-за повреждения. Российский хавбек монегасков Александр Головин провёл на поле 68 минут.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится во вторник, 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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