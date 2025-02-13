Тренер «Эвертона» высказался о стычке игроков в концовке матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал массовую стычку футболистов после матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2). По итогам стычки главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.

«С того места, где я был, я этого не видел. Позже у меня была возможность посмотреть, и я разочарован, потому что Дукуре сыграл действительно хорошо сегодня вечером, а теперь я его потеряю, так как он получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

Эмоции зашкаливали весь вечер, стадион был на грани взрыва. Было видно, насколько это важно для болельщиков, а в конце матча трибуны буквально гудели. Это была одна из тех больших ночей», — приводит слова BBC.

После гола полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.

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