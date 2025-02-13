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Пресс-конференция «Ливерпуля» после скандального дерби с «Эвертоном» была отменена

Пресс-конференция «Ливерпуля» после скандального дерби с «Эвертоном» была отменена
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Пресс-конференция с участием главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота и его помощника Сипке Хюльсхоффа после перенесённого матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2) была отменена. Об этом сообщает Goal.com

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'

По информации источника, в связи с тем, что тренер и ассистент получили красные карточки во время дерби, представителей «Ливерпуля» на пресс-конференции не было.

Напомним, Слот получил красную карточку за то, что пожал руку главному арбитру встречи Майклу Оливеру в «саркастической и агрессивной манере», а его помощник Хюльсхофф также был удален с поля за активное участие в потасовке в концовке матча.

На 90+8-й минуте капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски забил второй гол «ирисок», закрепив итоговый счёт. После этого полузащитник «синих» Абдулай Дукуре подошёл к сектору болельщиков «Ливерпуля», чтобы отпраздновать ничью, что вызвало конфликтную ситуацию с последующуй дракой с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.

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