Пресс-конференция «Ливерпуля» после скандального дерби с «Эвертоном» была отменена

Пресс-конференция с участием главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота и его помощника Сипке Хюльсхоффа после перенесённого матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2) была отменена. Об этом сообщает Goal.com

По информации источника, в связи с тем, что тренер и ассистент получили красные карточки во время дерби, представителей «Ливерпуля» на пресс-конференции не было.

Напомним, Слот получил красную карточку за то, что пожал руку главному арбитру встречи Майклу Оливеру в «саркастической и агрессивной манере», а его помощник Хюльсхофф также был удален с поля за активное участие в потасовке в концовке матча.

На 90+8-й минуте капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски забил второй гол «ирисок», закрепив итоговый счёт. После этого полузащитник «синих» Абдулай Дукуре подошёл к сектору болельщиков «Ливерпуля», чтобы отпраздновать ничью, что вызвало конфликтную ситуацию с последующуй дракой с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом.

Рекорды «Ливерпуля»: