Тренер «Монако» раскрыл, что сказал игрокам после поражения в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

«Удаление решило исход встречи. Честно говоря, вторая желтая карточка была очень жесткой. По моему мнению, Аль-Мусрати не играл агрессивно. Это было очень суровое решение. Мы сами виноваты в том, что пропустили первый гол, но я должен похвалить своих игроков за то, что они защищали счёт вдесятером против одиннадцати.

Мы сделали всё, чтобы изменить счет, и именно это я сказал своим игрокам. Разница всего в один мяч – 1:0. Да, мы разочарованы, но посмотрим, что будет в ответной игре», — приводит слова Хюттера Lequipe.

Ответный матч состоится 18 февраля.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире