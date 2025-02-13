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Тренер «Монако» раскрыл, что сказал игрокам после поражения в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Тренер «Монако» раскрыл, что сказал игрокам после поражения в матче с «Бенфикой» в ЛЧ
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

«Удаление решило исход встречи. Честно говоря, вторая желтая карточка была очень жесткой. По моему мнению, Аль-Мусрати не играл агрессивно. Это было очень суровое решение. Мы сами виноваты в том, что пропустили первый гол, но я должен похвалить своих игроков за то, что они защищали счёт вдесятером против одиннадцати.

Мы сделали всё, чтобы изменить счет, и именно это я сказал своим игрокам. Разница всего в один мяч – 1:0. Да, мы разочарованы, но посмотрим, что будет в ответной игре», — приводит слова Хюттера Lequipe.

Ответный матч состоится 18 февраля.

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