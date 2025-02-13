Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто будет руководить «Ливерпулем» в ближайшей игре после удаления Слота

Стало известно, кто будет руководить «Ливерпулем» в ближайшей игре после удаления Слота
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Хейтинга, являющийся вторым помощником главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, будет руководить командой в следующем матче английской Премьер-лиги, который пройдёт в рамках 25-го тура с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, связано это с тем, что главный тренер мерсисайдцев Слот и его первый ассистент Сипке Хюльсхофф были удалены с поля после потасовки в концовке перенесённого матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).

Напомним, на 90+8-й минуте встречи «ириски» сравняли счёт в матче и отпраздновали гол перед трибуной «Ливерпуля», спровоцировав драку с участием хавбеков Кёртиса Джонса («Ливерпуль») и Абдулайе Дукуре («Эвертон»). Оба футболиста были удалены с поля.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'
Материалы по теме
Пресс-конференция «Ливерпуля» после скандального дерби с «Эвертоном» была отменена

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android