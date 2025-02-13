Стало известно, кто будет руководить «Ливерпулем» в ближайшей игре после удаления Слота
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Джон Хейтинга, являющийся вторым помощником главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, будет руководить командой в следующем матче английской Премьер-лиги, который пройдёт в рамках 25-го тура с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает Liverpool Echo.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, связано это с тем, что главный тренер мерсисайдцев Слот и его первый ассистент Сипке Хюльсхофф были удалены с поля после потасовки в концовке перенесённого матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).
Напомним, на 90+8-й минуте встречи «ириски» сравняли счёт в матче и отпраздновали гол перед трибуной «Ливерпуля», спровоцировав драку с участием хавбеков Кёртиса Джонса («Ливерпуль») и Абдулайе Дукуре («Эвертон»). Оба футболиста были удалены с поля.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11' 1:1 Мак Аллистер – 16' 1:2 Салах – 73' 2:2 Тарковски – 90+8'
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'
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