Стало известно, кто будет руководить «Ливерпулем» в ближайшей игре после удаления Слота

Джон Хейтинга, являющийся вторым помощником главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, будет руководить командой в следующем матче английской Премьер-лиги, который пройдёт в рамках 25-го тура с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, связано это с тем, что главный тренер мерсисайдцев Слот и его первый ассистент Сипке Хюльсхофф были удалены с поля после потасовки в концовке перенесённого матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).

Напомним, на 90+8-й минуте встречи «ириски» сравняли счёт в матче и отпраздновали гол перед трибуной «Ливерпуля», спровоцировав драку с участием хавбеков Кёртиса Джонса («Ливерпуль») и Абдулайе Дукуре («Эвертон»). Оба футболиста были удалены с поля.

Рекорды «Ливерпуля»: