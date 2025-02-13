Видеообзор победы «Баварии» в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов

«Бавария» обыграла «Селтик» в первом стыковом матче Лиги чемпионов со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Майкл Олисе и Гарри Кейн. Единственный гол в составе «Селтика» забил Дайдзэн Маэда.

Ответный матч между «Баварией» и «Селтиком» состоится 18 февраля.

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Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».

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