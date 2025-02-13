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Видеообзор победы «Баварии» в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов

Видеообзор победы «Баварии» в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов
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«Бавария» обыграла «Селтик» в первом стыковом матче Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45'     0:2 Кейн – 49'     1:2 Маэда – 79'    

В составе победителей забивали Майкл Олисе и Гарри Кейн. Единственный гол в составе «Селтика» забил Дайдзэн Маэда.

Ответный матч между «Баварией» и «Селтиком» состоится 18 февраля.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».

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