Тренер «Динамо» Личка: через два года я могу работать в другой команде

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от поражения в матче с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024, которое повлияло на итоги чемпионской гонки в чемпионате России. Кроме того, Личка не исключил вероятность, что не будет тренировать бело-голубых через два года.

«Поражение в чемпионской гонке — 2024/2025? Я живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днём. Я не могу поменять историю. Есть опыт в «Динамо», и через два года я могу работать в другой команде, и приобретённый опыт, может, не будешь использовать, потому что там будут другие игроки. Что работало в «Бресте», не работало в «Оренбурге». Что я делал в «Оренбурге», не работает в «Динамо».

Красивый опыт, к сожалению, с грустным концом. Жизнь идёт дальше. Я очень рад за проведённую работу и стараюсь всё делать на максимум», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под руководством чешского специалиста бело-голубые провели сезон-2023/2024, завершив кампанию на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее Личка работал во главе «Оренбурга», а также возглавлял брестское «Динамо» и чешский клуб «Хмел».