Винисиус переживает за свой имидж в случае перехода в клуб Саудовской Аравии — Marca

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор переживает за свой имидж в случае перехода в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

Самая большая проблема, которая волнует Винисиуса при возможном переходе в лигу, которая еще находится в стадии развития, – его имидж.

Если он примет решение об уходе, то не хочет, чтобы его считали футболистом, который выбрал деньги. Его окружение работает над этим вопросом, чтобы минимизировать влияние трансфера на его статус легенды «Реала».

С детства мечтавший о карьере в Европе Винисиус неоднократно сталкивался с жестким отношением в Испании, включая эпизоды расизма на трибунах Ла Лиги. Его окружение убеждено, что игрок должен открыто говорить о своих чувствах и о том, что не всегда чувствовал себя комфортно в Испании и испанском футболе.

Ранее сообщалось, что Винисиус отказался продлить контракт с «Реалом». Ему якобы предлагали € 15 млн в год. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире