Агуэро проиграл $ 10 тыс. из-за ставки на матч «Манчестер Сити» — «Реал» — источник

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проиграл $ 10 тыс. из-за ставки на то, что в первом тайме встречи стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА между «горожанами» и «Реалом» будет забито не менее двух мячей. Об этом сообщает испанский портал Onze Mondial.

По информации источника, эта ставка была сделана в рамках партнёрства с одним из брендов онлайн-ставок.

Напомним, в первом тайме встречи единственный мяч забил норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Агуэро заявил о готовности отрезать себе тестикулы в случае поражения «горожан» мадридскому «Реалу» в матче Лиги чемпионов.

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