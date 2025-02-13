Агуэро проиграл $ 10 тыс. из-за ставки на матч «Манчестер Сити» — «Реал» — источник
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проиграл $ 10 тыс. из-за ставки на то, что в первом тайме встречи стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА между «горожанами» и «Реалом» будет забито не менее двух мячей. Об этом сообщает испанский портал Onze Mondial.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
По информации источника, эта ставка была сделана в рамках партнёрства с одним из брендов онлайн-ставок.
Напомним, в первом тайме встречи единственный мяч забил норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Агуэро заявил о готовности отрезать себе тестикулы в случае поражения «горожан» мадридскому «Реалу» в матче Лиги чемпионов.
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