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Тренер «Бенфики» прокомментировал победу команды в матче с «Монако» в Лиге чемпионов

Тренер «Бенфики» прокомментировал победу команды в матче с «Монако» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал победу команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Монако» (1:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

«Первый тайм был очень тактическим, в отличие от первой игры, когда мы играли здесь на групповом этапе, и обе команды оказывали высокий прессинг. На этот раз матч был гораздо более тактическим, и было ясно, что обе команды осознают, что впереди еще ответный поединок», — приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдёт 18 февраля.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

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