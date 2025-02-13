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Видеообзор «сухой» победы «Фейеноорда» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

Видеообзор «сухой» победы «Фейеноорда» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
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«Фейеноорд» всухую обыграл «Милан» в первом стыковом матче раунда плей-офф в Лиги чемпионов, который проходил в Роттердаме, со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Пайшао – 3'    

Единственный гол в матче был забит уже на третьей минуте встречи. Его автором стал бразильский нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, «Фейеноорд» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Милан» же набрал 15 очков и занял 13-е место. Ответный матч между командами состоится 18 февраля в Милане.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Календарь Лиги чемпионов
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