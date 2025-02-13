Видеообзор неожиданной победы «Брюгге» над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

«Брюгге» одержал победу над «Аталантой» в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча проходила в Бельгии и завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счёт. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

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Напомним, бельгийский «Брюгге» набрал 11 очков и завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте турнирной таблицы, «Аталанта» же заняла девятую строчку, в её активе было 15 очков.