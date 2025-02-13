Видеообзор неожиданной победы «Брюгге» над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов
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«Брюгге» одержал победу над «Аталантой» в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча проходила в Бельгии и завершилась со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Жутгла – 15' 1:1 Пашалич – 41' 2:1 Нильссон – 90+4'
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счёт. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, бельгийский «Брюгге» набрал 11 очков и завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте турнирной таблицы, «Аталанта» же заняла девятую строчку, в её активе было 15 очков.
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