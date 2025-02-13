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Хавбек «Урала» рассказал, в чём состоит главное различие между РПЛ и Первой лигой

Хавбек «Урала» рассказал, в чём состоит главное различие между РПЛ и Первой лигой
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич ответил на вопрос о ключевом различии между Российской Премьер-Лигой и Мелбет Первой лигой.

«В РПЛ очень много хороших команд, классных футболистов. Но, опять же, и в ФНЛ тоже есть хорошие команды. Сколько я в России, никогда не видел, чтобы так интересно чемпионат проходил. Здесь очень много команд, которые раньше играли в Премьер-Лиге. Да, в «Зените», «Спартаке» играют ребята посильнее. Туда приезжают футболисты из Бразилии и других стран по более дорогой цене. Думаю, в этом разница. Но чемпионат ФНЛ в целом очень интересный», — приводит слова Мишкича «Советский спорт».

Екатеринбургский «Урал» выступал в РПЛ на протяжении 11 сезонов подряд, по итогам сезона-2023/2024 «шмели» покинули элитный дивизион, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1). После осенней части сезона уральцы находятся на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе, на их счету 37 очков в 21 игре, отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет шесть очков.

31-летний хорватский хавбек Даниэль Мишкич выступает за «Урал» с августа 2020 года.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Урал» — «Енисей». 2:1. Даниэль Мишкич

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