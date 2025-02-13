Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли четыре футболиста: бразильский вингер Винисиус Жуниор («Реал»), греческий нападающий Вангелис Павлидис («Бенфика»), бразильский форвард Игор Пайшао («Фейеноорд») и гвинейский нападающий Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд).

Напомним, Винисиус оформил две результативные передачи в игре с «Манчестер Сити» (3:2), в активе Гирасси гол и передача в матче со «Спортингом» (3:0), Пайшао и Павлидис отличились победными голами во встречах со сложными соперниками — «Миланом» (1:0) и «Монако» (1:0) соответственно.

Ответные встречи стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдут 18 и 19 февраля.