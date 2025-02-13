Капитан «Ливерпуля» ван Дейк назвал виновного в драке в концовке матча АПЛ с «Эвертоном»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, кто виновен в потасовке в концовке матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

«Очевидно, вы видели, как они праздновали гол, и они имеют на это полное право. Я думаю, что Дукуре захотел спровоцировать наших болельщиков, а Кёртис не считал, что это правильно, и, конечно, вы знаете, что происходит, когда начинается драка», — приводит слова ван Дейка TNT Sports.

Напомним, футболисты Кёртис Джонс и Абдулайе Дукуре получили красные карточки. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот также получил красную карточку, что означало, что он не сможет провести пресс-конференцию после матча, вследствие чего она была отменена.