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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк назвал виновного в драке в концовке матча АПЛ с «Эвертоном»

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк назвал виновного в драке в концовке матча АПЛ с «Эвертоном»
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, кто виновен в потасовке в концовке матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'

«Очевидно, вы видели, как они праздновали гол, и они имеют на это полное право. Я думаю, что Дукуре захотел спровоцировать наших болельщиков, а Кёртис не считал, что это правильно, и, конечно, вы знаете, что происходит, когда начинается драка», — приводит слова ван Дейка TNT Sports.

Напомним, футболисты Кёртис Джонс и Абдулайе Дукуре получили красные карточки. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот также получил красную карточку, что означало, что он не сможет провести пресс-конференцию после матча, вследствие чего она была отменена.

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