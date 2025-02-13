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Экс-хавбек «Спартака» Пашалич установил рекорд «Аталанты» всех времён в Лиге чемпионов

Экс-хавбек «Спартака» Пашалич установил рекорд «Аталанты» всех времён в Лиге чемпионов
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Хорватский полузащитник итальянской «Аталанты» Марио Пашалич, забивший единственный мяч своей команды в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2), установил рекорд всех времён для команды из Бергамо в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Жутгла – 15'     1:1 Пашалич – 41'     2:1 Нильссон – 90+4'    

Таким образом, Пашалич забил седьмой гол в составе «оробичей» за карьеру в Лиге чемпионов. Ранее ни один футболист «оробичей» не из группы атаки не забивал больше мячей в истории. Единственными футболистами, кто так же, как и хорват, забивали семь голов — центральные нападающие: колумбиец Дуван Сапата и словенец Йосип Иличич.

В нынешнем сезоне во всех турнирах экс-хавбек «Спартака» Пашалич провёл 33 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 13 млн.

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