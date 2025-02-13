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Юрий Савичев: вспоминаю гол бразильцам в финале Олимпиады — ну куда побежал Таффарел?

Юрий Савичев: вспоминаю гол бразильцам в финале Олимпиады — ну куда побежал Таффарел?
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион Юрий Савичев рассказал об отношении к собственной известности и вспомнил знаменитый мяч в ворота сборной Бразилии.

— Приятно? Или надоедает, когда постоянно узнают?
— Надоедает. Хочется просто куда-то скрыться. Раньше в метро узнавали — сразу автографы. Но это нормальное явление — лишь бы нос не задрать. Но у меня такого не было. Многие постоянно спрашивали про гол бразильцам. А его уже облизали со всех сторон! Единственное, вспоминаю — чего Таффарел побежал? Стоял бы на линии. А я погнал, голову поднял — он передо мной стоит. Наверное, нервишки не выдержали, помог мне немного. Прокручиваешь всё — ну куда он побежал? — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 октября 1988 года в финале олимпийского футбольного турнира в Сеуле сборная СССР обыграла сборную Бразилии со счётом 2:1 д.в. Победный гол советских футболистов забил на 103-й минуте игры нападающий Юрий Савичев, который реализовал выход один на один с вратарём Клаудио Таффарелом.

13 февраля 2025 года Юрию Савичеву исполняется 60 лет.

Полное интервью с Юрием Савичевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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