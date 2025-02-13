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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде Савичев рассказал, кем работает в Германии

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде Савичев рассказал, кем работает в Германии
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион Юрий Савичев рассказал, чем занимается во внефутбольной жизни.

«От футбола я отошёл. Пробовал тренировать в низших лигах, но не пошло — не моё. Сын Юрка работает в медицинской клинике. Я выучился на медицинского техника — ремонтирую аппараты. Я тут уже девять лет. Здесь стабильная зарплата. Долго привыкал, что надо рано вставать. В 7:00 начинается рабочий день, в 15:30 заканчивается. В субботу и воскресенье выходные. В футболе одни нервы. Я не выдержал», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-нападающий московского «Торпедо» и олимпийской сборной СССР Юрий Савичев завершил карьеру действующего игрока в 2000 году. В течение шести последних сезонов карьеры форвард выступал за немецкий «Санкт-Паули» из Гамбурга.

13 февраля 2025 года Юрию Савичеву исполняется 60 лет.

Полное интервью с Юрием Савичевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Символическая сборная СССР от IFFHS

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