Юрий Савичев рассказал, с какими проблемами столкнулся в Германии после начала СВО

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал об изменении отношения к проживающим в Германии гражданам России после начала специальной военной операции.

«Как только всё началось, вызвали в банк — проверили счета на наличие доходов из России. Более того, из банка, клиентом которого я был 25 лет, пришла бумага: «Мы заканчиваем с вами сотрудничество. Переходите в другой банк». Говорю: «Причину назовите». Отвечают: «Мы не обязаны». 25 лет я им нравился, а потом вдруг перестал нравиться? Это не только у меня, а у всех россиян в Германии.

Пошли в другой банк — тоже отказали. Только в третьем сказали: «Это какая-то ерунда, политика». В итоге там открыли счёт. Когда всё это началось, отношение сильно поменялось. Тут все газеты пишут такое, что лучше не брать и не расстраиваться — одно враньё.

Ещё нам сразу отрубили российские программы. Пришла бумага о том, что отключают. Нашли простой выход — взяли более модерновый телевизор, где всё есть в интернете. Раньше платили семь евро за четыре российские программы, а сейчас вообще есть всё. Но поначалу прижали нас хорошо», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

13 февраля 2025 года Юрию Савичеву исполняется 60 лет.

Полное интервью с Юрием Савичевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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