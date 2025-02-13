Юрий Савичев: с братом в «Торпедо» некрасиво поступили. В Германии так людей не бросают

Экс-нападающий московского «Торпедо», олимпийский чемпион Юрий Савичев высказал мнение об увольнении своего брата-близнеца Николая Савичева с поста тренера автозаводцев перед столетним юбилеем клуба.

«С Колькой поступили некрасиво. Мой брат, Бородюк, Лосев, Прудников столько лет отдали «Торпедо»! Они могли бы что-то придумать. Вот с этим в Германии всё хорошо — тут людей так не бросают, а обязательно устроят. Необязательно платить большие деньги, но работу в клубе могли бы найти», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

13 февраля 2025 года Юрию Савичеву исполняется 60 лет.

Полное интервью с Юрием Савичевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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