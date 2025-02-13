Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 13 февраля (время московское):
20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
20:45. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Будё-Глимт» (Норвегия)
Ответные матчи состоятся 20 февраля.