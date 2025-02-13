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Игрок ЦСКА Файзуллаев поделился впечатлениями от премьеры сериала про клуб

Игрок ЦСКА Файзуллаев поделился впечатлениями от премьеры сериала про клуб
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о сериале про клуб — «Мама, мы – ЦСКА!»

«Сериал — топ, мне очень понравилось. Я люблю подобные сериалы о футбольных командах — до этого смотрел про «Манчестер Сити» и «Барселону». Людям тоже, уверен, интересно посмотреть и увидеть, что происходит внутри команды. Особенно в раздевалках после матчей. Я думаю, что сериал «Мама, мы — ЦСКА!» сблизит фанатов с футболистами и даст им узнать много нового про команду.

Не раздражали камеры на протяжении съёмок. Для меня это нормально, я привык к ним. Не что-то новое. Никакого дискомфорта не было», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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