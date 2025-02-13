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Сёмин: сегодня у «Зенита» одна задача — обойти «Краснодар» в РПЛ

Сёмин: сегодня у «Зенита» одна задача — обойти «Краснодар» в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не стал предполагать, как бы санкт-петербургский «Зенит» сейчас выступил в Лиге чемпионов.

«Во-первых, давайте дождёмся старта чемпионата, а потом мы будем гадать, как бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Сегодня у них одна задача — обойти «Краснодар». До «Спартака» ещё есть «Краснодар», который ближе к первому месту, чем «Спартак». Поэтому начало чемпионата после большого продолжительного периода определит всю подготовку, как тренер провёл эти два месяца работы. У Семака это всегда получалось. «Зенит» всегда после большого перерыва был в хорошем состоянии. Получится на этот раз или нет? Посмотрим в мае», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается «Зенит» (39), на третьей — «Спартак» (37).

Турнирная таблица РПЛ
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