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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 13 февраля

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 13 февраля
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Сегодня, 13 февраля, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 13 февраля (время — московское):

20:45. ТСЦ (Сербия) – «Ягеллония» (Польша)
20:45. «Викингур» Р (Исландия) – «Панатинаикос» (Греция)
20:45. «Мольде» (Норвегия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
20:45. «Целе» (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)
23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Олимпия» Л (Словения)
23:00. «Омония» (Кипр) – «Пафос» (Кипр)
23:00. «Гент» (Бельгия) – «Бетис» (Испания)
23:00. «Копенгаген» (Дания) – «Хайденхайм» (Германия)

Ответные матчи состоятся 20 февраля.

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