Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 13 февраля (время — московское):
20:45. ТСЦ (Сербия) – «Ягеллония» (Польша)
20:45. «Викингур» Р (Исландия) – «Панатинаикос» (Греция)
20:45. «Мольде» (Норвегия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
20:45. «Целе» (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)
23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Олимпия» Л (Словения)
23:00. «Омония» (Кипр) – «Пафос» (Кипр)
23:00. «Гент» (Бельгия) – «Бетис» (Испания)
23:00. «Копенгаген» (Дания) – «Хайденхайм» (Германия)
Ответные матчи состоятся 20 февраля.