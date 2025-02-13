Фото: Баста растянул флаг «СКА-Ростов» в Антарктиде

Владелец медиафутбольного клуба «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) сфотографировался с флагом клуба в Антарктиде. Об этом сообщил «СКА-Ростов» в телеграм-канале.

«СКА Ростов-на-Дону на краю земли! Сегодня Василий Михайлович высадился в Антарктиде вместе с эмблемой родного клуба! Отмечаем точку на карте и движемся дальше!» — написано в сообщении клуба.

Фото: СКА-Ростов

В январе 2024 года Василий Вакуленко заявил о переходе клуба в Медиалигу. «СКА-Ростов» лишился профессионального статуса и стал медийным клубом. Ранее команда выступала в группе 1 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Баста стал владельцем клуба в 2019 году.