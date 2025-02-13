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Файзуллаев: мы все гордимся Хусановым, переход в «Сити» — большое событие для Узбекистана

Файзуллаев: мы все гордимся Хусановым, переход в «Сити» — большое событие для Узбекистана
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Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался о переходе соотечественника, защитника Абдукодира Хусанова, в «Манчестер Сити».

«Мы с Хусановым общались перед его переходом в «Манчестер Сити». Этот трансфер стал большим событием для всего футбола в Узбекистане, для всего народа. Играть за «Ман Сити», одну из лучших команд мира, — очень большое дело. Мы все гордимся Абдукодиром, все смотрим с переживанием. Смотрел матч, когда он забил гол за «Сити». Весь Узбекистан за него переживает, и теперь у «Манчестер Сити» точно стало больше фанатов (улыбается)», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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