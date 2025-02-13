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Голкипер «Зенита» Латышонок выбрал лучшего вратаря последнего десятилетия

Голкипер «Зенита» Латышонок выбрал лучшего вратаря последнего десятилетия
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок в беседе с пресс-службой сине-бело-голубых выбрал лучшего голкипера минувшего десятилетия.

— Жень, Куртуа или тер Штеген?
— Куртуа.

— Куртуа или де Хеа?
— Куртуа.

— Куртуа или Льорис?
— Куртуа.

— Куртуа или Кейлор Навас?
— Куртуа.

— Куртуа или Нойер?
— Нойер.

— Нойер или Облак?
— Нойер.

— Нойер или Эдерсон?
— Нойер.

— Нойер или Чех?
— Чех.

— Чех или Алисон?
— Чех.

— Чех или Касильяс?
— Чех.

— Чех или Буффон?
— Буффон, — сказал Латышонок в опубликованном пресс-службой «Зенита» видео.

Джанлуиджи Буффон — итальянский вратарь, который завершил профессиональную карьеру в 2023 году, когда выступал за «Парму». Латышонок играет за «Зенит» с лета прошлого года, он является воспитанником системы «Краснодара».

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