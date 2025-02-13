Олимпийский чемпион Юрий Савичев: цифры пугают — недавно 30 было, а уже 60

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев порассуждал на тему быстротечности времени. Сегодня ему исполняется 60 лет.

— Юрий Николаевич, с какими чувствами встречаете юбилей?

— Ни с какими (смеётся). Скорее бы он прошёл! Не будем устраивать торжеств. Я работаю в этот день, отпроситься нельзя. Может, вечером куда-нибудь сходим с семьёй — посидим в ресторане с женой, сыном и его невестой. Мне предлагают отметить в выходные, но это уже не день рождения. День рождения — грустный праздник.

— Цифры не пугают?

— Если честно, пугают. Недавно было 30, а уже 60 лет. Чувствуешь себя молодым, но болячки напоминают о себе, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.